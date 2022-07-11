"Basın çok önemli görevler üstleniyor"

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Basın Günü dolaysısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk basınının geçmişten bugüne çok önemli görevler üstlendiğini, Kıbrıs Türk tarihinin yazılmasına hem tanıklık ettiğini, hem de tarihin şekillenmesinde etkili olduğuna dikkat çekti.

Ahmet Savaşan, etik kurallara bağlılık ve doğruluk ilkelerinden taviz vermeden, gazetecilik-haber ilişkisini yeni çağın şartlarına uygun olarak yeniden inşa etmek gerektiğinin savundu.

Basın İş Yasası'nın tam olarak uygulanamamasından ve gazetecilik etik kurallarına uyulmamasından kaynaklı sorunlar olduğu görüşünü ifade eden Savaşan, “Buna rağmen ülkemizde basının yaptığı görevin etkili ve sonuç alıcı olabildiğini” belirtti. Savaşan, internet gazeteciliğinde kalitenin yükselmesine yardımcı olacak Bilişim Yasası’nın yürürlüğe girmesinin de memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Ahmet Savaşan, basın emekçilerinin mesleklerini zor koşullarda icra etmeye çalıştıklarını gözlemlediğini, basın-yayın organlarının güçlenmesi ve basın emekçilerinin insanca yaşam koşullarının yükselmesi temennisinde bulundu.