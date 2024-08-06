Başbakanlık ve UBP’nin haberi yok…

UBP’nin mevcut genel başkanı ve başkan adayı Ünal Üstel, resmi bir duyuru yapmadan, adeta “apar topar” Ankara’ya gitti.

Başbakanlık ve UBP tarafından duyurulmayan Üstel’in Ankara ziyaretini, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yılmaz’ın, açıklamasında “ziyareti için Üstel’e teşekkür etmesi”, buluşmanın bir davet değil; Üstel’in talebi üzerine gerçekleştiğine işaret ediyor.

UBP Kurultayına kısa bir süre kala yaşanan söz konusu gelişme dikkat çekti.

Üstel ile Ankara’daki külliyede görüştüğünü açıklayan Cevdet Yılmaz; “Projelerin planlanan takvim çerçevesinde tamamlanabilmesi için gerekli reformların takipçisi olacağız” dedi.

Yılmaz, açıklamasında, “işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” mesajı da verdi.