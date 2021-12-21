Barış nağmeleri bu kez ağlattı: Şef Melanidou yaşamını yitirdi

İki Toplumlu Koro Kıbrıslı Rum eş şefi Lena Melanidou hayatını kaybetti.

Aort damarı yırtılması sebebiyle yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gören ve durumunun iyiye gittiği söylenen İki Toplumlu Koro Rum Eş Şefi Lena Melanidou’nun bu sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan koronun Kıbrıslı Türk Eş Şefi Kürşat Tilki ekip olarak şokta olduklarını ve arkadaşlarının kaybından dolayı derin bir üzüntü duyduklarını dile getirdi.

“Çok değerli bir barış mücadelecisini kaybettik”

Dün gece korodaki arkadaşlarıyla toplandıklarını ve Melanidou’nun durumunun iyiye gittiğini konuştuklarını söyleyen Tilki, “Ne zaman aramıza dönebileceğini planlayıp yeni bir çalışma programı bile hazırlamıştık” dedi.

Tilki şunları anlattı: “Dün gece arkadaşlarla toplandık ve durumun iyiye gittiğini konuştuk. Aramıza yeniden katılabileceği günü hesaplayarak bir çalışma programı da hazırladık ancak bu sabah kötü haberi aldık. Çok üzgünüz. Lena bu koronun kuruluşundan beri içerisinde olan, yaklaşık 25 yıldır koroya kendini adamış, bu ekip için çok fedakarlık yapmış biriydi. Koronun can damarlarındandı. Barış için mücadele eden, çok yüksek enerjiye sahip, sevecen, kalbi yurt ve insan sevgisiyle dolu biriydi. Çok değerli bir barış mücadelecisini kaybettik”.

“Bir tören planlayacağız”

Ekip olarak bir veda töreni de planlayacaklarını kaydeden Tilki, buna hep birlikte karar vereceklerini ancak programın ilerleyen günlerde netleşeceğini belirtti.