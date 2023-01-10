Baltalarla korkutuldu, balkondan atladı

Haspolat’ta ev kirası üzerinden çıkan tartışmada baltalar çekildi, bir kişi 11 metrelik balkondan aşağıya atlayarak ağır yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Chukwudı Oliver ile bir evde bulunan iki kişi arasında kira depozitosu tartışması yaşandı. Chukwudı Oliver’i iki kişi baltalarla korkutmaya çalıştı. Bu esnada ise Chukwudı Oliver 11 kat yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Polis’in açıklaması şöyle:

“Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Ağır Yaralama

10.01.2023 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Haspolat'ta, İkinci Sokak üzerinde bulunan Belediye Evleri Apartmanlarında, bir daire içerisinde bulunan iki kişi, kira depozitosu konusunda kendileri ile görüşmeye gelen Chukwudı Oliver NWAUUISI (E-23)'yi korkutmak maksadıyla tasarruflarında bulunan balataları göstermek suretiyle, adı edilenin dairenin balkonundan yaklaşık onbir metre yükseklikten atlamasını sebebiyet vermişlerdir. Olayda ağır yaralanan Chukwudı Oliver NWAUUISI kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Olayda zanlı olarak görülen iki şahıs aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.”