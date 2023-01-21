Aranan 2 kişi yakalandı

Haspolat’ta ev kirası nedeniyle 10 Ocak’ta çıkan tartışmada baltalarla korkutulan ve 11 metrelik balkondan aşağıya atlayarak ağır yaralan 23 yaşındaki Chukwudı Oliver NWAUUISI olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis, Haspolat Belediye Evleri Apartmanlarında, depozito konusunda tartıştıkları 23 yaşındaki Chukwudı Olıver NWAUUISI’’nin yaklaşık 11 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmasına sebep olan ve aranan 30 yaşındaki I.E. ve 23 yaşındaki A.A’nın tutuklandığını açıkladı.

“Taammüden adam öldürmeye teşebbüs ve ağır yaralama (gelişme)” başlığıyla verilen haberde şu ifadeler yer aldı:

“10.01.2023 tarihinde, Haspolat Belediye Evleri Apartmanlarında, depozito konusunda tartıştıkları Chukwudı olıver NWAUUISI (E-23)’nin yaklaşık 11 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmasına sebep olan ve aranmakta olan I.E.(E-30) ve A.A.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

Neler yaşanmıştı?

Haspolat’ta ev kirası üzerinden çıkan tartışmada baltalar çekilmiş, bir kişi 11 metrelik balkondan aşağıya atlayarak ağır yaralanmıştı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Chukwudı Oliver ile bir evde bulunan iki kişi arasında kira depozitosu tartışması yaşanmış, Chukwudı Oliver’i iki kişi baltalarla korkutmaya çalışmıştı. Bu esnada Chukwudı Oliver 11 kat yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı.