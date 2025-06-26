"Bakanlık gerekli işlemleri yapmadı"

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Girne Antik Liman’daki hemen hemen tüm tekne veya yat sahiplerinin 2024 öncesinden kalma yüz binlerce doları bulan harç ve ücret borcunun tahsili için Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığınca herhangi bir girişim yapmadığının saptandığını açıkladı.

Ombudsman, bakanlığın ayrıca geçmiş yıllara dair herhangi bir tahsilat girişimiyle ilgili bilgi veya belge sunmadığının; borcunu ödemeyerek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilerin yatlarının alıkoyulmasını öngören yasayı da uygulamadığının tespit edildiğine işaret etti.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Girne Antik Liman’da teknelerden bağlama ücreti tahsil edilmesi konusunda Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın gerekli işlemleri yapmadığı yönündeki bir başvuruya ilişkin raporunu açıkladı.

Açıklamaya göre, Faik Gencer’in başvurusu ile ilgili olarak başlatılan araştırmada Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarından talep edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan raporda, Girne Antik Liman’da demirlenen teknelerden "bağlama ücreti tahsiline" yönelik uygulamaların incelenmesi ve kamu gelirlerinin tahsili konusunda daha etkin bir idari sürecin işletilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı’na, Girne Antik Liman’da kaç teknenin bağlı olduğu ve bunlardan kaçının Bakanlıkla sözleşme imzaladığı sorulduğu; gelen yanıtta ise limanda toplam 163 teknenin bulunduğu, bunlardan yalnızca 11’iyle sözleşme yapıldığı ve bu sözleşmelerin birer suretinin Ombudsmanlık Dairesi’ne iletildiği belirtildi.

Ombudsman raporunda, bakanlığa 2024 yılı içerisinde Girne Antik Limanı’na bağlanan teknelerden kaç tanesinden ve toplam ne kadar bağlama ücreti tahsil edildiği sorulduğu ve müsteşarın yanıtında, 2024 yılında bakanlıkla yapılan 11 bağlama sözleşmesi kapsamında toplam 5 bin 809 Amerikan Doları ve 47 bin 85 Türk Lirası tahsil edildiği bildirildi.

Daireye iletilen 11 sözleşme suretinin incelenmesinde, sözleşmelerin “Turizm ve Çevre Bakanlığı adına” “Antik Liman İdari Ofisi” tarafından imzalandığı, ancak imzaların kime ait olduğunun belirtilmediği kaydedildi. Raporda, “İlgili sözleşme suretlerinin eklerindeki tahsilat makbuzları incelendiğinde, 11 adet sözleşme karşılığında toplamda 6 bin 877 Amerikan Doları ve 37 bin 675 Türk Lirası tahsil edildiği görülmektedir. Tahsil edilen toplam 6 bin 877 doların, 312 dolarının 2024 yılında ödendiği ancak 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 dönemi için olduğu; 1.008 dolarlık diğer ödemenin 252 dolarının 2024 yılına, 756 dolarının ise 2021–2023 yıllarına ait olduğu anlaşılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, Girne Antik Liman’ın “Korunmaya Muhtaç Turizm Bölgesi” ilan edildiği ve bu bölgeden Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın sorumlu olduğu hatırlatılırken yasal düzenlemelere göre, limanda bulunan teknelerden alınması gereken harç ve ücretlerin zamanında ödenmemesi halinde, bu borçların Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kapsamında tahsil edilmesi ve gerektiğinde teknelerin alıkonulması gerektiğine işaret edildi.

Bakanlık tarafından Ombudsmanlık Dairesi’ne iletilen borç dökümünde ise, Girne Antik Liman’daki hemen hemen tüm tekne veya yat sahiplerinin 2024 yılı öncesinden kalma yüklü miktarlarda borcu bulunduğu ve bu konuda bakanlığın geçmiş yıllara dair herhangi bir tahsilat girişimiyle ilgili bilgi veya belge sunmadığı da ifade edildi.

Raporda ayrıca, 83/2007 sayılı Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler Yasası’nın 29A maddesine göre teknelerin alıkonulması yönündeki düzenlemelere rağmen, bakanlığın bu yönde bir uygulama başlatmadığı belirtildi.