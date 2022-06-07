Bakanlar Kurulu 11 kişiyi ‘yasaklı göçmen’ ilan etti

Bakanlar Kurulu’nda alınan ve Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 11 kişi, yasaklı göçmen olarak ilan edildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda gerekçe şöyle açıklandı:

“Kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan ve KKTC'de örgütlenme, çete lideri, çete üyesi olma ve yapmış oldukları çete faaliyetleri nedeniyle kamu güvenliğini tehdit eden tutum ve davranışlar içerisinde bulundukları”

16 yıldır öğrenci izni ile ülkede paravan hayat sürüyordu

Kararın detaylarında ise yasaklı göçmen olarak hakkında karar verilen Musa Muazu Makorari’in ülkede 16 yıldır öğrenci izni ile ikamet ettiği fakat öğrencilik yapmadığı açıklandı.

İsimler şöyle:

Etiosa Friday Igbineweka, Owenorisiede Ekhaguere, Chukwuemeka Reynolds Okoro, Omeiza Francis Aliu, Perewari Opukiri, Yakubu Sabo Abdullahi, Musa Muazu Makorari, Mustapha Adinoyi Abdulraheem, Osi Jeremiah Uduimoh, Oladapo Kunle Shittu, Nnamdi Nwosu.