Bahçeli ve Ercan’da uyuşturucu

Bahçeli’de Atatürk Caddesi’nde dün akşam saat 21.30 sıralarında, bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle, M.G.(E-53) Esentepe Polis Karakolu'na götürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçaları ile içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo, cam tüp, makas ve hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığı ve şahsın tutuklandığı belirtildi.

Ercan Havalimanı

Ercan Havalimanı’nda, dün sabah 10.00 sıralarında, Kıbrıs'ın kuzeyinden çıkış yapmak isteyen E.B.ye (E-41) ait sırt çantası içerisinde yapılan kontrolde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığı kaydedilen açıklamada, şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.