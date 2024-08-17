Bafra’da “iş kazası”

Bafra’da, forkliftin ön çatal kısmında bulunan 21 yaşındaki işçi, dengesini kaybedip düşmesi sonucunda forkliftin tekerleğinin karın boşluğundan ve ayak kısmı üzerinden geçmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Polis, olayla ilgili forkliftin sürücüsünün tutuklandığını duyurdu.

Polis açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“17.08.2024 tarihinde, saat 11.20 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otele ait araç park yeri içerisinde, olarak çalışan M.E.(E-56) kullanmakta olduğu forkliftin ön çatal kısmında bulunan Zafarjon SHAROPOV (E-21), dengesini kaybedip düşmesi sonucunda forkliftin tekerleğinin karın boşluğundan ve ayak kısmı üzerinden geçmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Zafarjon SHAROPOV kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında M.E. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”