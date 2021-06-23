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Ayyıldız muhtarı Ayla Talik yaşamını yitirdi

Ayyıldız muhtarı Ayla Talik yaşamını yitirdi

Lefkoşa Ayyıldız muhtarı Ayla Talik dün akşam tedavi gördüğü Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Lefkoşa Ayyıldız muhtarı Ayla Talik dün akşam tedavi gördüğü Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Talik'in yakınlarından edinilen bilgide yaklaşık 2 aydır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Uzun yıllar Lefkoşa Ayyıldız Mahallesinde muhtarlık yapan Ayla Talik 2 çocuk annesiydi.

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