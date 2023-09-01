Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 1 Eylül Dünya Barış Gücü vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Ayrıştırmaya karşı en güzel cevap, iki toplumun bir arada durmasıdır” dedi.

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamaya göre Maviş, “İnanç özgürlüğü, etnik köken, dil üzerinde yapılmak istenen şövenist ayrıştırma ve toplumları ötekileştirme politikasına;

Hoşgörüsüzlüğe, şiddet kültürüne, özgürlüklerin yok sayılmasına en güzel cevap, iki toplumun bir arada durmasıdır” ifadelerini kullandı.

Bu yılki 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün; barışa olan istenci, ortak vatan arzusunu, temel haklara ulaşım mücadelesini daha anlamlı kıldığını ifade eden Mavşi, “Bu şiarla ortak etkinlikte yerimizi alacağız” şeklinde konuştu .

Maviş, mesajını şöyle sürdürdü:

“Bu anlamda siyasi eşitlik temelinde kapsamlı, adil, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözüm için resmi müzakerelerin başlaması, teknik komiteler çerçevesinde güven yaratıcı önlemlerin konuşulması çağrımızı yineliyoruz. Çözümsüzlüğün yarattığı belirsizlikleri her iki toplumda aşabilmek için sorunun bir parçası olmamış yeni jenerasyonların ‘barış’ imgesi altında daha fazla rol alması, liderlerin aksine iki toplumun yakınlaşmasına hız katacaktır. “

Maviş, “Ne kadar zor olursa olsun, sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı benimsediğimiz gibi, sorunun değil, çözümün parçası olacağız” dediği açıklamasını, ““Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçük, hepimizi kucaklayabilecek kadar büyüktür” sözleriyle sonlandırdı.