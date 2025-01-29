Aynı toprağın çocukları düşman olamaz: Tek Vatan, Tek Halk!

Sol Gençlik, EDON’un Trodos Gezisi’ne katıldı.

26 Ocak 2024 tarihinde EDON tarafından organize edilen yürüyüşte, Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk ilerici gençliği ‘Anti-emperyalist ortak vatan mücadelesini’ vurgulayarak Trodos’taki İngiliz Üssü’ne karşı yürüyüş gerçekleştirdi.

Sol Gençlik Sekreteri Raif Kanlıoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros’un birlikte okuduğu, üç örgütün (Sol Gençlik, CTP, EDON) imzacı olduğu ortak metin şu şekilde:

Biz Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Gençler barış ve yeniden birleşme yönünde adamızın en yüksek dağından güçlü bir mesaj göndermek için bugün burada toplandık. Kıbrıs'ın dört bir yanından çeşitli Gençlik Örgütleri adına tüm gençleri, yabancı orduların ve yabancı askeri üslerin olmayacağı, yeniden birleşmiş federal bir Kıbrıs'ın temellerini inşa edecek olanneslimizin ortak mücadelesinin saflarına katılmaya çağırıyoruz.

Tarihsel olarak adamız, kendi jeostratejik çıkarları doğrultusunda Kıbrıs'ı kullanmayı amaçlayan emperyalist güçlerin hedefi olmuştur. Bugün Kıbrıs, daha geniş bölgenin diğer ülkelerine askeri operasyonlar gerçekleştirmek için kullanılıyor ve bu şekilde Filistin’deve diğer yerlerde mücadele eden halklara karşı saldırılarda yer alıyor. Ülkemizin bu şekilde kullanılması, Kıbrıs halkının çıkarlarını değil, emperyalizmin çıkarlarını gözetmek içindir. Ayrıca askeri üslerde bulunan ve faaliyet gösteren askeri ve casusluk sistemlerinin çevreye olan etkileri de büyük endişelere yol açıyor. Aynı zamanda, yabancı üslerin çağdışı statüsü sona ermesi gereken sömürge sonrası bir mirastan başka bir şey değildir.

Bizler Kıbrıs sorununun çözümünün önceliğimiz olduğunu ilan ediyoruz. Bizim neslimiz için çözüm meselesi tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesidir. Kıbrıslıları dışa bağımlılıklardan uzak, kendi vatanlarının efendisi kılacak bir çözümü istiyor ve talep ediyoruz. İlgili BM kararlarında belirtildiği şekilde, siyasi eşitliğin olacağı İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon çözümünü istiyor ve talep ediyoruz. Bu çerçevede, iki toplumun liderlerini 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama’ya ve 2017 Crans Montana Konferansı'nın sonuna kadar varılan görüş birliklerinin tümüne tam bağlılıkla, üzerinde mutabık kalınan çözüm zemini çerçevesinde müzakereleri yeniden başlatmaya çağırıyoruz. Müzakereler sonuç odaklı olmalı ve aciliyet duygusuyla yürütülmelidir. Statüko ne kabul edilebilir ne de sürdürülebilirdir. Bu nedenle Kıbrıs sorununun çözümü her zamankinden daha acildir. Kabul edilemez taksimcistatükonun yanı sıra milliyetçiliği ve hoşgörüsüzlüğü besleyen güçler hem sahada hem de halkımızın bilincinde federal çözüm hedefine ulaşma yolunda daha fazla engeller koyuyorlar. Aynı zamanda, bizimneslimizin barış ve refah içerisinde bir vatanda yaşamasını ve yaratmasını giderek daha fazla engelliyorlar.

Bu bağlamda iki lidere daha fazla geçiş noktası açılması yönündeki talebimizi iletiyoruz. Barikatlarda yeni geçiş noktaları açılmasının binlerce yurttaşın günlük sorunlarının çözümüne, iki toplum arasındaki güvenin güçlendirilmesine ve Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlatılması çabasında iklimin iyileştirilmesine yardımcı olabileceğine inanıyoruz.

Bugün bu gezide hepinizi, bizimle birlikte şarkı söyleyip dans etmeye ve iki toplumun bir arada yaşayacağı, barış dolu bir vatana giden yolu göstermeye davet ediyoruz. Gelin hep birlikte birleşik bir Kıbrıs ve barışçıl bir gelecek için mücadele edelim!

Yaşasın Ortak Vatanımız!

Yaşasın Antiemperyalist Mücadele!

Yaşasın Bağımsız, Birleşik, Federal Kıbrıs!

Kıbrıs’ ta Barış Engellenemez!