Tatar: “Anastasiadis Guterres belgesinde, bizim duruşumuz ise aynı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 40 dakika görüştüklerini söyledi, hem Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis hem de garantör ülkelerin Dışişleri Bakanları’nın Kıbrıs konusunda görüşlerini aktardığını kaydetti.

Tatar, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in yapılan görüşmede ‘Guterres belgesine atıfta bulunduğunu ve görüşmelerin kaldığı yerden devam edilmesine yönelik tavır’ sergilediğini söyledi, kendisinin ise o günden bugüne çok şeyin değiştiğini ifade ettiğini belirtti.

“Bizim söylediğimizden geriye düşecek halimiz yok, belge falan sunmadık…” diyen Tatar, Genel Sekreterin görüşleri değerlendireceğini, ardından ikili görüşmelere geçileceğini dile getirdi.

Görüşme sonrası kısa açıklama yapan Tatar, şöyle konuştu: “Konuşma 40 dakika sürdü. Benden önce Anastasiadis konuştu. Bilahare de garantör devletlerin Dışişleri Bakanları kendi değerlendirmelerini yaptılar.

Genel Sekreter bunları değerlendirdikten sonra ikili görüşmelere geçilecek. Anastasiadis, kendi açısından değerlendirmeler yapmıştır. Büyük ölçüde Guterres belgesine atıfta bulundu, bıraktığı yerden devam edilmesi şeklinde… Biz de açık ve net görüşlerimizi ifade ettik. Pozisyonumuzda değişiklik yoktur, olmayacaktır. O günden bugüne çok şeyin değiştiğini, konjektörün değiştiğini, 1960’lardan başlayıp olanları, Kıbrıs Türklerine yapılan haksızlıkları anlattık.

O ortamda benim bunları anlatmam, oradaki havayı nabzı yokladığımda ne kadar haklı olduğumuzu herkes biliyor. Herkes de ona göre bu işe yön verecektir.

Ben TC Dışişleri Bakanı’na teşekkür etmek istiyorum. Yaptığı konuşmada bana destek vermiştir.

Toplantıyı bitirdik, geldik.

Genel Sekreter bizi davet ettiğinde, ne söylediğimizi bilerek davet etmiştir. Kendisi de bize ifade etti, “parametreler, bir takım şartlar var ama iki tarafı bir araya getirmek için şartları zorluyorum” şeklinde.

Bizim söylediğimizden geriye düşecek halimiz yok, belge falan sunmadık…”