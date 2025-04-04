Aylık enflasyon yüzde 4,28, yıllık enflasyon yüzde 43,48

İstatistik Kurumu, aylık enflasyonu yüzde 4,28, yıllık enflasyonu ise yüzde 43,48 olarak açıkladı.

Kurum, bir önceki aya göre en yüksek artışın yüzde 18.52 ile Eğlence ve Kültür ana grubunda gerçekleştiğini bildirdi.

İstatistik Kurumu açıklamasında, bir önceki aya göre, endekste kapsanan 489 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 99 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği kaydeildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %7.78, Sağlık ana grubunda %4.94, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %4.16, Ulaştırma ana grubunda %3.22, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %3.04, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %2.85, Lokanta ve Oteller ana grubunda %2.38, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %2.01, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %1.59, Haberleşme ana grubunda %1.42, Eğitim ana grubunda %0.71 artış gerçekleşmiştir.”

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 489 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 99 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %70.38 Biber Dolmalık, %66.08 Biber Çarliston ve %63.10 ile Zorunlu Trafik Sigortası (Third Party) olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %23.03 Taze Bakla, %22.29 Marul ve %13.33 ile Uçak Ücreti (Ercan - Ankara) olmuştur.