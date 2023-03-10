Avrupa Konseyi'nden Türkiye'de toplanma özgürlüğünün korunması için önlem alınması çağrısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'yi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadına uygun olarak toplanma özgürlüğünü güvence altına almak için adım atmaya çağırdı.

Bakanlar Komitesi, AİHM'nin kararlarının uygulanmasını denetlemek için yaptığı son üç aylık toplantısında 'Oya Ataman grubu davasına' ilişkin ara karar kabul etti.

Türkiye'de barışçıl toplanma özgürlüğüne yönelik orantısız müdahaleleri 15 yılı aşkın bir süredir incelediğini hatırlatan Komite, Türk makamlarının, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu AİHM ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarında belirtilen ilkeler doğrultusunda 'kuvvetli bir şekilde' değiştirmesini istedi.

Ayrıca Türk makamları, göz yaşartıcı gaz ve diğer silahların kullanımına ilişkin 2016 tarihli yönetmeliğin uygulanmasının uluslararası standartlara tam olarak uygunluğunu sağlamaya çağrıldı.

Türkiye'den son beş yıl içinde toplantı ve gösterilerin polis tarafından denetlenmesi ve 2911 sayılı Kanun'un ihlaline ilişkin kovuşturma ve mahkumiyet kararlarının sayısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi de istendi.

Bakanlar Komitesi, Türk makamlarını, ilgili kanunların uygulanması ve insan hakları konusunda hakim, savcı ve kolluk kuvvetleri personeline eğitim vermeye davet etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi eski başkanı Oya Ataman'ın 2000 yılında İstanbul Sultanahmet Parkı'nda F tipi cezaevlerini protesto etmek için basın açıklaması yapmasına polis müdahale ederek izin vermemişti.