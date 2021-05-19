Avrupa Birliği ülkeleri aşı pasaportu konusunda uzlaşı arıyor

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, uzun süredir üzerinde tartıştıkları aşı pasaportu konusunda salı günkü toplantılarında uzlaşı sağlayamadı.

AB dönem başkanı Portekiz'den yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve üye ülke hükümetlerinden müzakerecilerin görüşmelere perşembe günü devam edecekleri bildirildi.

Liderler, aşı pasaportu uygulamasını yaklaşan turizm sezonu için hayati bir can simidi olarak görüyor.

Dijital sertifikanın, koronavirüs salgını ve virüsün çeşitli varyantlarıyla ilgili endişeler sürse bile, haziran ayı sonlarında blok içinde seyahat etmeyi mümkün kılması öngörülüyor.

Aşı pasaportu olarak tanımlanan belge, bir kişinin Covid-19 testinin negatif çıkıp çıkmadığı, hastalığa neden olan virüse yakalandığı ya da yakın zamanda iyileştiği veya aşı olup olmadığını belirlemek için kullanılmak isteniyor.

Bu, blok içindeki birçok seyahat için şu anda yürürlükte olan karantina kurallarından feragat etmek için temel oluşturabilir.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, mart ayında "dijital yeşil sertifika" önerisini gündeme getirerek tartışmaları başlatmıştı.

AB Adalet Komiseri Didier Reynders, daha önce yaptığı açıklamada, ücretsiz test yapılması konusunun ulusal hükümetlere bağlı olduğunu dile getirmişti.

Yunanistan, aşı olan yabancı ziyaretçiler için giriş koşullarını şimdiden hafifletirken İspanya da Covid-19 testi negatif çıkan Avrupalı turistlerinin bu ülkede tatil yapmasına izin vermeye başladı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre, Avrupa Birliği'nin yetişkin nüfusunun altıda biri tamamen aşılanmış durumda. Avrupa Komisyonu'nun hedefi ise bu rakamı eylül ayına kadar yüzde 70 seviyesine çıkarmak.