Atun, kamuda örgütlü sendikalarla bir araya geldi

Maliye Bakanı Sunat Atun, kamuda örgütlü sendikalarla bir araya gelip, çalışma hayatına dair talep ve beklentilerini dinledi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya, kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu katıldı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, sendikaların çalışma hayatına dair talep ve beklentilerini dinledikten sonra yaptığı açıklamasında ise, sendika ve tüm paydaşlarla, krizlerin aşılması, sorunların giderilmesi adına daima diyaloga açık olduklarını vurguladı. Atun, sendikaların taleplerini de önemle dikkate aldıklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun, sendika yetkililerinin ilk altı aylık Hayat Pahalılığı’nın maaşlara tam ve eksiksiz yansıtılması talebi ile ilgili şunları söyledi. “Öngörümüz brüt maaşlara tamamının yansımasıdır. Bizim ödeme noktasında, ödeme kabiliyetimiz de belirleyici olacak” dedi.

Atun ayrıca, sendika yetkililerinin HP’nın iki ayda bir maaşlara yansıtılması talebini değerlendirmeye alacaklarını belirtti.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi ile Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay’da hazır bulundu.