Ataoğlu: “Mutabakat hükümeti oluşturulması gerektiği görüşündeyiz”

Yeni hükümet oluşumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Tatar’ın siyasi partilerle yaptığı bugünkü görüşmelerin sonuncusu Demokrat Parti ile yapıldı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Ülkenin geleceği için tüm siyasi partilerin bir mutabakat hükümeti oluşturulması gerek görüşündeyiz. Biz de sorumluluktan kaçmayacağız” dedi.

Ataoğlu, hükümeti kurma görevini alacak olan partinin, ülkedeki ekonomik şartları da düşünerek hızlı hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ataoğlu, özetle şunları ifade etti: “Ülkenin geleceği için tüm siyasi partilerin bir mutabakat hükümeti oluşturulması gerek. Biz de sorumluluktan kaçmayacağız.

Yarın da geri kalan parti başkanlarıyla görüşüp uygun göreceği partiye hükümeti kurma görevini verecek, umarım bu hükümet de halka hızlıca, olumlu alternatifler sunar.”

Özersay: “Sucuoğlu, aynı hükümeti birkaç değişik bakanla kurma yoluna gidecektir. Bugün yaşananlar da kurgudur”

Arıklı: “Önceliğimiz teknokrat veya geniş tabanlı hükümet, olmazsa şu ankinin devamı”