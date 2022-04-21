Arıklı: “Önceliğimiz teknokrat veya geniş tabanlı hükümet, olmazsa şu ankinin devamı”

Yeni hükümet oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Meclis’teki siyasi partilerle görüşmelerine başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak Yeniden Doğuş Partisi ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, arzularının geniş tabanlı bir teknokrat hükümet, bunun olmaması halinde iki büyük partinin de yer aldığı geniş tabanlı bir hükümet olduğunu kaydetti.

Arıklı, bu oluşumun ülkeye ciddi fayda getireceği görüşünü paylaştı. Her iki alternatifin de hayat bulmaması durumunda şu anki hükümetin devamından yana görüş belirten Arıklı, önceliklerinin iki formül olduğunu belirterek, kaotik ortamın geniş tabanlı bir hükümet ile çözülmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Çok ciddi tedbirler alınması gerektiğine vurgu yapan Arıklı, “zaman kaybetmeden bazı tedbirlerin alınması, bakanların belirlenmesi gerektiğini işaret etti, Cumhurbaşkanlığı’nın acil olarak görevlendirme yapması, görev alanların da pazarlıklarla zaman geçirmeden hükümeti hemen kurması gerektiğini anlattı.

Arıklı, “Hükümet kurulamıyorsa elbette demokrasinin bir yolu olarak erken seçime gidilebilir” dedi.