Özersay: “Sucuoğlu, aynı hükümeti birkaç değişik bakanla kurma yoluna gidecektir. Bugün yaşananlar da kurgudur”

Yeni hükümet oluşumuna ilişkin Cumhurbaşkanlığındaki siyasi partilerle görüşmeler sürüyor. Tatar, Yeniden Doğuş Partisi ardından Halkın Partisi ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Acemice yazılmış bir senaryonun parçası olmak itemiyoruz” dedi.

Yaptıkları istişarelerden şu anki hükümetin kurulmasına yönelik niyet gördüklerini kaydeden Özersay, “Burada hükümet kurma çalışması yapılıyormuş da bizim de bu bağlamda görüşlerimiz alınıyormuş gibi bir hava yaratılmasını doğru bulmuyoruz. Gördüğümüz Sucuoğlu, aynı hükümeti birkaç değişik bakan ile kurma yoluna gidecektir. Bu gün yaşananlar da kurgudur.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Hükümeti kurma görevini bir an önce Sucuoğlu’na vermesini talep ettiklerini, hiç zaman kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Özersay, Faiz Sucuolu’nun başarısız bir Başbakan olduğunu işaret ederek, Faiz Sucuoğlu’nun “Ben hükümeti kurabilirim” söylemlerini değerlendirmeye davet etti.

Arıklı: “Önceliğimiz teknokrat veya geniş tabanlı hükümet, olmazsa şu ankinin devamı”