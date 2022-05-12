Asya bebek hemşireleri unutmadı

SMA hastası Asya Bebek, Hemşireler Günü’nde anlamlı bir mesaj verdi, “Başta bana emeği geçen hemşirelerin ve tüm hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun” sözleri ile duygulandırdı.

Asya Polatlı, adada, işbirliği ve yardımlaşmanın sembolü isimlerden biri olarak tedavisini sürdürüyor.

Asya bebek tedavisi için önce Türkiye’ye, oradan da ambulans uçakla Yunanistan üzerinden Larnaka Havaalanı’na gitmiş, Makarios Hastanesi'nde kontrole alınmıştı.

Asya bebek, güneyde yaşamını sürdüren küçük Andonis’in ardından, adada bu hastalıkla mücadele eden ikinci çocuk olarak kayıtlara geçmişti.