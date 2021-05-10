Astra Zeneca aşıları 6 merkezde devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 40 yaş ve üzerindeki kişilerin Astra Zeneca aşılarının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Girne Akçicek Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi, Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde yapılmaya devam ettiği kaydedildi.

Yatağa bağımlı hastalar veya onlar adına aşı başvurusu yapan kişilerin Covid-19 aşı randevu SMS 'ini aldıktan sonra 1111 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile irtibat kurması gerektiğini ifade edilen açıklamada, kronik hastalığı olan 50 yaş altında kişilerin “asibilgisistemi.com” adresi üzerinden randevu taleplerini oluşturmalarına takiben, hastalıklarını belgeleyen raporlarını 0548 823 99 88 numaralı WhatsApp hattından sisteme yüklemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sağlık çalışanları, “asibilgisistemi.com” adresine başvuru yapmalı

Henüz aşı olmamış sağlık çalışanlarının da aynı şekilde “asibilgisistemi.com” adresine başvurularını yaptıktan sonra sağlık çalışanı olduklarını belirten belgeyi 0548 823 99 88 numaralı WhatsApp hattından sisteme yüklemesi gerektiği belirtilen açıklamada, yurtdışında veya ülkedeki üniversite öğrencilerinin rutin aşılamalarının henüz başlamadığı kaydedildi.

Tıp fakültesi ve diş Hekimliği 5. ve 6. Sınıf öğrencileri ile hemşirelik son sınıf öğrencilerinin sağlık çalışanı olarak sisteme başvuru yapabilecekleri belirtilen açıklamada, “Başvurularına ek olarak sağlık çalışanı olduklarını ( üniversitelerinden kaçıncı sınıf olduklarına dair) gösteren belgeyi de 0548 823 99 88 numaralı WhatsApp hattından sisteme yüklemelidirler” denildi.

Randevu tarihi geçen hastalar, yeniden randevu oluşturmalı

Açıklamada, randevu tarihi geçen hastaların randevularını yeniden oluşturmak için 11 11 numaralı hattı arayabilecekleri kaydedildi.