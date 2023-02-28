Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Askerlik yoklama süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı
Askerlik yoklama süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı

Askerlik yoklama süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, askerlik çağına giren 2005 doğumlu yükümlülerin yoklama işlemleri için tanınan sürenin 30 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

A+A-

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, askerlik çağına giren 2005 doğumlu yükümlülerin yoklama işlemleri için tanınan sürenin 30 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

GKK’dan yapılan duyuruda, “Askerlik Yasası kapsamında 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren askerlik çağına giren 2005 doğumlu yükümlülerin 6-10 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanmış son yoklama işlemleri, 6 Şubat 2023 tarihinde anavatan Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır” denildi.

Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Etiketler :