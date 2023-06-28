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Askerin "sahil işgali" sona erdi

Askerin "sahil işgali" sona erdi

Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Dr. Okan Dağlı, Glapsides - Beach Club arasında oluşturulan ve halkın erişiminin engellendiği “Yasak Bölgenin” kalktığını ve sahil şeridine kesintisiz erişimin sağlandığını açıkladı. 

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Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Dr. Okan Dağlı, Glapsides - Beach Club arasında oluşturulan ve halkın erişiminin engellendiği “Yasak Bölgenin” kalktığını ve sahil şeridine kesintisiz erişimin sağlandığını açıkladı. 

YENİDÜZEN, önceki gün konuyu manşetine taşımış, olay büyük bir tepkiye yol açmıştı. 

Dr. Okan Dağlı'nın paylaşımı  şöyle: 

"Glapsides - Beach Club arasında oluşturulan ve halkın erişiminin engellendiği “Yasak Bölge” kalktı. Bölgedeki sahil şeridine kesintisiz erişim ve denizden yararlanma sağlanmıştır."

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