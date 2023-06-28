Askerin "sahil işgali" sona erdi
Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Dr. Okan Dağlı, Glapsides - Beach Club arasında oluşturulan ve halkın erişiminin engellendiği “Yasak Bölgenin” kalktığını ve sahil şeridine kesintisiz erişimin sağlandığını açıkladı.
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Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Dr. Okan Dağlı, Glapsides - Beach Club arasında oluşturulan ve halkın erişiminin engellendiği “Yasak Bölgenin” kalktığını ve sahil şeridine kesintisiz erişimin sağlandığını açıkladı.
YENİDÜZEN, önceki gün konuyu manşetine taşımış, olay büyük bir tepkiye yol açmıştı.
Dr. Okan Dağlı'nın paylaşımı şöyle:
"Glapsides - Beach Club arasında oluşturulan ve halkın erişiminin engellendiği “Yasak Bölge” kalktı. Bölgedeki sahil şeridine kesintisiz erişim ve denizden yararlanma sağlanmıştır."
Mağusa İnisiyatifi’nden “sahil şeridi işgaline” karşı ortak mücadele çağrısı
Dikkat! Askeri bölge! ‘GİRİLMEZ’
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