Dikkat! Askeri bölge! ‘GİRİLMEZ’

► Mağusa’da, Glapsides Plajı ile Silver Beach isimli plaj arasındaki 3 kilometrelik sahil şeridi, TSK tarafından “askeri bölge” ilan edildi; kumsaldaki 3 kilometrelik alan, “denize girecek askeri personele kumsaldan geçen ATV’lerin zarar verebileceği” gerekçesiyle dikenli tellerle sivil kullanıma kapatıldı.

Ertuğrul SENOVA

Mağusa’da, Glapsides Plajı ile Silver Beach isimli plaj arasındaki sahil şeridi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı Kıbrıs Türk Barış Komutanlığı (KTBK) tarafından askeri bölge ilan edildi; kumsaldaki 3 kilometrelik alan, “ATV’lerin askeri personele zarar verebileceği” gerekçesiyle dikenli tellerle sivil kullanıma kapatıldı.

Söz konusu 3 kilometrelik alan içinde bulunan ve önceleri “TSK Eğitim Vakfı’na bağlı Erkek Öğrenci Yurdu” olarak kullanılan binayı, “ordu evi ve sosyal tesise” çevirme kararı alan askerin, denizi ise tesisi kullanacak askeri personele özel bir plaja çevirme kararı aldığı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Kaymakamı Özden Keser, yetkili komutanla konuyu görüştüğünü ve “sahil şeridinden geçen ATV’lerin, plajı kullanan askeri personelin güvenliğini tehlikeye sokabileceği” gerekçesiyle bölgenin, “sadece ATV’lere kapatıldığı” bilgisini aldığını söyledi.

Kaymakam Keser, “Aldığım bilgiye göre sahil şeridi sivil kullanıma açık. Sadece fotoğraf çekmek ve ATV gibi araçlarla girmek yasak” ifadelerini kullandı.

Ancak bölgeye giden YENİDÜZEN muhabiri, sahil şeridinin her iki taraftan da, “Maraş’a girişi Palm Beach bölgesi itibariyle engelleyen dikenli telleri andıran tellerle” sivillerin kullanımına kapatıldığını, her iki yana da nöbet kulübesi yerleştirildiğini ve sivillerin girişine izin verilmediğini gözlemledi.

2020 yılında, ‘vatandaşların sahillere girişi engelleniyor’ diyerek, özel plaj işletmelerine karşı mücadele başlatan ve denize ulaşımın ücretsiz hale getirilmesine ilişkin mücadelede büyük bir rol üstlenen avukatlardan Ahmet Said Sayın, dikenli tellerle halkın girişi engellenen sahil şeridine ilişkin “Bakanlar Kurulu kararı yoksa, Anayasa’ya aykırıdır” yorumunu yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Avukat Sayın, “Bakanlar Kurulu’nun, söz konusu alanı gerekçeli bir kararla askeri bölge ilan etmesi gerekiyor. Eğer böyle bir karar yoksa Anayasa’nın 38. Maddesi’ne aykırı olur. Çünkü eğer bir kıyıya tesis yapılacaksa, kamu yararı gözetmek zorundadır” dedi.

3 kilometrelik alan sivile kapatıldı

Mağusa’da, Glapsides Plajı ile Silver Beach isimli plaj arasındaki sahil şeridi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı Kıbrıs Türk Barış Komutanlığı (KTBK) tarafından askeri bölge ilan edildi; kumsaldaki 3 kilometrelik alan, dikenli tellerle sivil kullanıma kapatıldı.

DAÜ Beach Club’ın yanında, söz konusu 3 kilometrelik alan içinde bulunan ve önceleri “TSK Eğitim Vakfı’na bağlı Erkek Öğrenci Yurdu” olarak kullanılan binayı, “ordu evi ve sosyal tesise” çevirme kararı alan askerin, denizi ise, tesisi kullanacak askeri personele özel bir plaja çevirme kararı aldığı ifade ediliyor.

Mağusa Kaymakamı Özden Keser:

“Aldığım bilgiye göre sadece ATV geçişlerine kapatıldı”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Kaymakamı Özden Keser, yetkili komutanla konuyu görüştüğünü ve “sahil şeridinden geçen ATV’lerin, plajı kullanan askeri personelin güvenliğini tehlikeye sokabileceği” gerekçesiyle bölgenin, “sadece ATV’lere kapatıldığı” bilgisini aldığını söyledi.

Kaymakam Keser, “Aldığım bilgiye göre sahil şeridi sivil kullanıma açık. Sadece fotoğraf çekmek ve ATV gibi araçlarla girmek yasak” ifadelerini kullandı.

Sivillerin girişi dikenli tellerle engelleniyor

Ancak bölgeye giden YENİDÜZEN muhabiri, sahil şeridinin her iki taraftan da, dikenli tellerle sivillerin kullanımına kapatıldığını, her iki yana da nöbet kulübesi yerleştirildiğini ve sivillerin girişine izin verilmediğini gözlemledi.

Denizin içine kadar giren dikenli tellerin, Maraş’a girişi Palm Beach bölgesi itibariyle engelleyen dikenli telleri andıran tellerle kapatılması dikkat çekti…

Avukat Ahmet Said Sayın:

“Bakanlar Kurulu kararı yoksa, Anayasa’ya aykırı”

2020 yılında, ‘vatandaşların sahillere girişi engelleniyor’ diyerek, özel plaj işletmelerine karşı mücadele başlatan ve denize ulaşımın ücretsiz hale getirilmesine ilişkin mücadelede büyük bir rol üstlenen avukatlardan Ahmet Said Sayın, dikenli tellerle halkın girişi engellenen sahil şeridine ilişkin “Bakanlar Kurulu kararı yoksa, Anayasa’ya aykırıdır” yorumunu yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Avukat Sayın, “Bakanlar Kurulu’nun, söz konusu alanı gerekçeli bir kararla askeri bölge ilan etmesi gerekiyor. Eğer böyle bir karar yoksa Anayasa’nın 38. Maddesi’ne aykırı olur. Çünkü eğer bir kıyıya tesis yapılacaksa, kamu yararı gözetmek zorundadır” dedi.

Sayın, “Halk ve askerin birlikte girebileceği bir tesis yapılsa çok daha güzel olabilirdi. Halk ve askeri ayırmak doğru olmaz” ifadelerini kullandı.