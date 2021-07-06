Aşılı olanlara tatil ödeneği

Kıbrıs'ın güneyinde hem aşıyı, hem de iç turizmi teşvik amacıyla aşısı olanlara tatil ödeneği verilmesi kararlaştırıldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Müsteşarlığı, iç turizmi desteklemek amacıyla aşı olanlara tatil ödeneği yapılacağını duyurdu. Fileleftheros'un haberine göre Turizm Müsteşarlığı’nın, yabancı turist eksikliği nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan otelcilik sanayine can yeleği olması için aşı yaptıran kişilere “Sponsorlu Yaz Tatili Programı” hazırladı.

İç turizmin desteklenmesini amaçlayan program, 15 Temmuz- 31 Ağustos dönemini kapsayacak.

Programdan, otel, turistik köyler, turistik daireler gibi yerler faydalanabilecek; turistik tesislerle işbirliği yapan turizm ofislerinin müşterilerine 15 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde en az 3 gece kalınması şartıyla kahvaltı dahil çift kişilik oda için en fazla 80 Euro ücret sunulacak.

Turizm Müsteşarlığı program çerçevesinde hak sahiplerine tatil masraflarının yüzde 35’ini ödeyecek.

Tatil ödeneğinden Kıbrıs’'ın güneyinde daimi ikamet eden ve en az bir doz aşı olan ya da 180 gün öncesine kadar pozitif tedavisi gören herkes yararlanacak.