Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli ülke genelinde hükümetin aşılama konusunda yetersiz kaldığını belirtti.

İncirli, “Aşılamada hedeften çok uzağız. Günlük hasta sayımız yüksek. Ölü sayımız yüksek. Ne çocuklarımızı ne de yaşlılarımızı koruyabildik” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Aşılama ve Covid-19’a dayanıklı sağlık sistemi ile çok hayat kurtarılabilirdi ama yapılmadı. Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınının 2022’de bitebilmesi için yapılması gerekenleri açıkladı ve virüsün akıbetine dair 3 senaryodan söz etti:

1. Aşılamada pekiştirici dozlara gerek olmayacak, varyantlar azalacak- bu en iyi senaryo

2. Virüs evrim geçirmeye devam edecek ama aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranı azalacak- bu senaryoda aşılamanın zamanında ve yeterli dozda yapılmaya devam etmesi gerekiyor 3. Virüsün daha bulaşıcı ve şiddetli hastalık yapan varyantları çıkmaya devam edecek- en kötü senaryo, aşılar bile işe yaramayabilir. DSÖ her ülkenin virüs takibi, aşılama ve Covid-19’a dayanıklı sağlık sistemi konularına önem vermesi gerektiğini vurguladı. Peki ülkemiz küresel salgınla mücadelede üzerine düşeni yapabildi mi? Hayır! Aşılamada hedeften çok uzağız. Günlük hasta sayımız yüksek. Ölü sayımız yüksek. Ne çocuklarımızı ne de yaşlılarımızı koruyabildik.

AŞILAMA işini savsaklayan, salgının bitmek üzere olduğu varsayımı ile insanların yaşamlarını tehlikeye atan hükümetler dizisindeyiz. Covid-19’a dayanıklı olacak şekilde sağlık sistemi güçlendirilmedi. Hem Covid-19 hem de diğer hastalar hekim, hemşire, personel, ilaç, malzeme ve daha bir çok eksiklikler nedeniyle zarar görmeye devam ediyor.

Laboratuvarlar yoğunluk nedeniyle kırmızı alarm veriyor. Durumu idrak etmekten fersah fersah uzak olan hükümetin başı Sn. Sucuoğlu “CTP eleştireceğine öneri yapsın” diyor. Yazdık okumadınız. konuştuk dinlemediniz. Önerilerin size ulaşması için hangi yöntemi tercih ederdiniz?