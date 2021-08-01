AŞIDA PAZAR EZİYETİ

Sağlık Bakanlığı tarafından ikinci doz aşı randevusu verilen çok sayıda insan gittikleri polikliniğin kapalı olduğu gerçeğiyle karşılaştı.

Aşı kartlarında 1 Ağustos'a randevusu olduğu halde Lefkoşa Tren Yolu Polikliniği'nde kimseyi bulamayan vatandaşlar adeta isyan etti.

Pazar günleri aşı yapılmayacağı yönünde kendilerine yada kamuoyuna bir bilgi verilmediğini anlatan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nı protesto etti.

Uzmanlar Corona'ya karşı bir an önce aşılanmak gerektiğini açıklarken ülkemizde aşı olmak için pazar sabahı köylerinden çıkıp Lefkoşa'ya gelen insanlar polikliniği kapalı buldukları gibi tek bir yetkiliye de ulaşamadılar.

Kanal SİM'e ulaşan bazı vatandaşlar, yapılanların hastalığa karşı mücadele açısından da kabul edilemez olduğunu vurguladılar.

Aşı kartlarında ikinci doz içi 1 Ağustos tarihinin yer aldığını vurgulayan yurttaşlar, "Pazar günleri aşı yapılmayacaksa bunu duyursunlar ki insanlar mağdur olmasın" dediler.

Sağlık bakanlığına kızgınlıklarını dile getiren yurttaşlar, ikinci dozu ne zaman ve nasıl yaptıracaklarının da belirsiz hale geldiğini kaydettiler.