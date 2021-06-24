Aşı takvimi açıklandı

Sağlık Bakanlığı, aşı takvimini açıkladı, Sinovac aşısı için SMS ile randevu verilen kişilerin 25 Haziran Cuma gününden itibaren belirtilen sağlık merkezlerinde aşı olabilecekleri bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

Sinovac aşı randevusu SMS ile gelen kişiler için aşağıdaki merkezlerde belirtilen tarih ve saatlerde aşılama takvimi oluşturulmuştur.

Lefkoşa Kolan Hastanesi, Lefkoşa Etik Hastanesi, Mağusa Tıp Merkezi, Kunter Güven Hastanesi’ne 25 Haziran 2021 Cuma itibariyle Sinovac aşıları yapılmaya başlanacak olup, aşağıda yer alan diğer merkezlerde başlamıştır.

Sinovac aşısı yaptırmak isteyen tüm vatandaşlarımızın bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

Lefkoşa Kolan Hastanesi

Hafta içi 09.00- 17.00

Cumartesi -09.00 -13.00

Lefkoşa Etik Hastanesi

Hafta içi -08.00 -13.00

Gazimağusa -Mağusa Tıp Merkezi

Hafta içi -08.00 -17.00

Kunter Güven Hastanesi

Hafta içi (12.00 -16.00 )

Lefkoşa YDÜ Hastanesi

( hafta içi 08.00-17.00 )- ( Cumartesi-Pazar ) 09.00- 16. 00

Girne Suat Günsel Hastanesi

Hafta içi 08.00-17.00 –( Cumartesi-Pazar) – 09.00-16.00

YDÜ Hastanesi Gazimağusa Dispanseri

Hafta içi 08.00-17.00

YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri

Hafta içi -08.00-17.00