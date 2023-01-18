Aşı takip sistemiyle ilgili çalışma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı’nın aşı takip sistemi konusunda çalışmalara başladığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çocuklara güvenli aşıyı sağlamanın devletin görevi olduğunu hatırlatılarak bakanlığa bağlı hastanelerde ve merkezlerde çocukluk çağı aşılarının ücretsiz yapıldığı belirtildi.

Ayrıca aşı kampanyası çerçevesinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul birinci ve beşinci sınıf öğrencilere aşı yaptığı da kaydedildi.

“Çocuklarımızın sağlığının korunması bizim önceliğimizdir” denilen bakanlık açıklamasında, aşıların yapılmadan önce soğuk zinciri korumanın, aşı yapılan çocukların takibinin, aşıların ücretsiz yapıldığından emin olmanın, istatistiki veriler tutmanın önemine, uluslararası kabul edilen normlarda aşı takip sistemi kurmak için çalışmalara devam edildiğine dikkat çekildi.

Bakanlığa bağlı merkezlerse şu şekilde paylaşıldı:

Trenyolu Polikliniği; Dr. Engin Arkın Değirmenlik Sağlık Merkezi; Lapta Sağlık Merkezi; Esentepe Sağlık Merkezi; Maraş Semt Polikliniği; Akdoğan Sağlık Merkezi; Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi; Geçitkale Sağlık Merkezi; Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi; Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi; Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi; Yeni Erenköy Sağlık Merkezi; Güzelyurt Sağlık Merkezi; Lefke Sağlık Merkezi; Çamlıbel Sağlık Merkezi; Dr. Halil Onalt Dikmen Sağlık Merkezi.”