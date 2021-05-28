Aşı randevuları için yeni internet adresi

Sağlık Bakanlığı aşıyla ilgili internetten başvurular için yeni bir adres yayınladı. COVID-19 aşısı olmak isteyen kişilerin randevu taleplerini yapmak için https://asi.saglik.gov.ct.tr adresine girerek başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Ayrıca daha önce yapılan tüm başvuruların geçerli olduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar yer aldı:

“Aşı bilgi sistemi Sağlık Bakanlığı resmi web sitesi altına taşınmıştır. Bundan böyle Covid-19 aşısı olmak isteyen kişiler randevu taleplerini yapmak suretiyle ile aşı yaptırmak için https://asi.saglik.gov.ct.tr adresine girerek başvuruda bulunabilirler.

Daha önce yapılan tüm başvurular geçerli olup, sadece adres değişikliğine gidilmiştir. Aynı zamanda 1111 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine yurt dışından ulaşmak isteyen vatandaşlar 0533 8203697 numaralı hattan ulaşabileceklerdir.”