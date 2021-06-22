AŞI KAOSU!

Aşı olmak için hem internetten randevu alan, hem de randevusuz onlarca kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’ne akın etti, ortaya kaos çıktı, tartışmalar yaşandı.

Tek dozluk Johnson & Johnson aşısı yaptırmak isteyen onlarca kişi sabah saatlerinde sıra numarası aldı.

Randevusuz gelen ve sıra numarası almak isteyen çok fazla kişi de Ayaktan Tanı Merkezi önünde , sıcağın altında saatlerce beklemeye koyuldu. Sıra numaralarının sabah gelenlere barkod sistemi ile değil, elden verildiği, söz konusu durumun sıkıntı yarattığı ve bu nedenle sıra numarası olmadan, işlem yapılmaya başlandığı ifade edildi.

Randevu ile gelenler ise, hangi aşının yapılacağını bilmediğinden ve randevuları olmalarına karşın bu yığılmada beklemek durumunda kalmaktan yakındı.

Tartışmalar yaşandı…

Ayaktan Tanı Merkezi önünde bekleyen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Onlarca kişinin bir an önce aşı olmak için Ayaktan Tanı Merkezi önünde sosyal mesafeyi de dikkate almadan yığıldığı gözlemlendi. Aşılanacaklar, kapıdaki kalabalık içerisinden 3’er, 5’erli gruplar halinde içeriye alınıyor.

“Önce randevu aldık, geldik olmadı. Akabinde randevusuz gelin dediler, geldik. Bu işkenceye maruz kaldık” diyen yurttaşlar, dakikalardır sıcak altında beklediğini belirtti. Sıra numarası olmadan bu şekilde yığılma ile aşılanmanın eziyete döndüğü ifade edildi.

Öte yandan, hangi aşıların randevulu, hangilerinin randevusuz olduğuna dair sağlıkçıların Sağlık Bakanlığı sitesine erişemediği ve olay yerinden edinilen bir diğer oldu. Tanı Merkezi önündeki çile, YENİDÜZEN'in objektifine böyle yansıdı...