Asgari ücrette sonuç yok

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, saat 17.00’de yeniden toplandı, toplantıdan sonuç çıkmadı. Komisyon 18 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00’da yeniden toplanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı’nın toplantı ile ilgili basın açıklaması şu şekilde:

"2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden bir araya gelen işçi, işveren ve devlet tarafı, karşılıklı önerilerini bir kez daha masaya sunmuş ve asgari ücretle ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.

İşçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işverenlere geçmiş dönemde verilen %11 oranındaki sosyal güvenlik prim desteği uygulamasının Ocak ayına kadar sürdürülmesine tam destek olacaklarını ifade ederek, asgari ücrette ancak %12 oranının üzerindeki bir artışı görüşebileceklerini beyan etmiştir.

İşveren tarafı adına söz alan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun ise, ülkenin zor şartlar içinde olduğu zaman doğru yönde hareket edilmesi gerekliliğini göstermesinden dolayı, HÜR-İŞ Federasyonu temsilcilerine teşekkür etti. Arhun, işverenlere devlet tarafından verilen sosyal güvenlik prim desteği katkısının devam ettirilmesi halinde, %12 ve üzerindeki bir artışa işveren tarafı olarak sıcak bakabileceklerini belirtmiştir. Arhun, devlet kanadı temsilcileri tarafından masada görüşmede ortaya koydukları önerilerin üst makamlara iletilmesini de talep etmiştir.

Bugün yapılan toplantıdan sonuç çıkmadığı için, taraflarca Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü, saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden toplanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur."