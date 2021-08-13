Asgari ücret: İşçi ve işveren anlaştı, hükümet adım atmadı

Asgari ücret masasında işçi ve işveren anlaştı. Hükümet tarafı olumlu adım atmadı.

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu, işveren tarafının hükümetin iptal ettiği sosyal sigorta primlerini karşılaması durumunda %12’lik bir asgari ücret artışında işçi tarafı ile anlaşacağını ifade etti.

Bunun üzerine hükümet tarafı ise olumlu adım atmayarak toplantıyı erteledi.

Serdaroğlu %11’lik bir artışın açlık sınırına denk geldiğini ve bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini açıkladı. %12’nin üstünde bir artışa evet diyeceklerini kaydeden Serdaroğlu, işverenler ile anlaşma sağladıklarını vurguladı.

Serdaroğlu, hükümetin iptal ettiği %11’lik sosyal sigorta primlerinin yeniden karşılanması durumunda %12’nin üzerindeki bir artışı onaylayacaklarını kaydetti. Serdaroğlu, “işçi ve işveren tarafı anlaştı, fakat hükümet tarafı hem işçiyi hem de işvereni mağdur etmeye devam ediyor” dedi.

Hükümetin halkın yoksullaşmasına seyirci kaldığını kaydeden Serdaroğlu, “işçi ve işveren tarafının bu şekilde bir uyum sağlamasını ben çok anlamlı buldum. Özlenen bir görüntüydü bu. Biz uzlaştık, buyursunlar hükümet gereğini yapsın” dedi.