Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı: İşverenler masada yok

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün yılın üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere saat 16.00'da toplandı.

Saat 13:30’da toplanacağı belirtilen masa, "cenaze" nedeniyle 16.00'ya ertelenmişti.

Toplantının başlayacağı saatlerde, İşverenler Sendikası yazılı bir açıklama yaparak “teknik verilerin sunulmaması, bu nedenle de objektif bir ekonomik değerlendirme yapılamayacağı” iddiasıyla toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

İptal edilen toplantı nedeniyle basına açıklama yapan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Asgari ücret kurultaya malzeme yapılıyor. Kurultaydan sonra itiraz edip asgari ücreti iptal etmeye hazırlanıyorlar inşallah bu duyumlarımız doğru değildir.” açıklamalarında bulunmuştu.

Söz konusu iddia, YENİDÜZEN muhabiri tarafından Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'na sordu.

Gardiyanoğlu, "hem işçi hem de işveren tarafının itiraz hakkı olduğunu" anımsattı, "Bana gelen herhangi bir bilgi yok. Kurultaydan sonra iptal edilir mi? Ben bugün Bakanlar Kurulu'ndan sonra bakan arkadaşlarla konuştum. İşverenlerin önerisi hiç artış yapılmaması yönünde, hükümet ise maksimum derecede artış yapılması gerektiğini düşünüyor" dedi.