Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu asgari ücrete yapılan itirazları görüşmek üzere yarın toplanıyor.

Toplantı saat 15.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Bugünkü eylem ertelendi

Hür İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu HÜR-İŞ ve bağlı sendikalar, DEV-İŞ ve bağlı sendikaları, TÜRK-SEN ve bağlı sendikaları, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, BES, KOOP-SEN, VERGİ-SEN GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, BASIN-SEN, DAÜ-SEN VE DAÜ BİR-SEN adına yaptığı açıklamada bugün saat 11:00’de yapacağı eylemi ertelediğini duyurdu.

Serdaroğlu “asgari ücret masası toplanmadığı için bugün saat 11:00’da yapacağımız eylemi, Çalışma bakanlığı yarın saat 15.00’da asgari ücret masasının toplanacağını açıklaması üzerine erteledik” dedi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘’Dünkü yapmış olduğumuz basın açıklamasında bugün saat 11:00’de asgari ücret masasının toplanamadığından dolayı bütün sendikalarla birlikte çalışma bakanlığının önünde olacağımızı duyurmuştuk. Bugün sabah saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan federasyonumuza yarın saat 15:00’de asgari ücret tespit komisyonunun toplanacağı çağrısı yapılmıştır. Bu sebeple bugün saat 11:00’daki eylemimiz iptal edilmiştir.

Yarın saat 15:00’de asgari ücret tespit komisyonu temsilcileri asgari ücreti belirlemek için masada hazır olacaktır.

HÜR-İŞ ve bağlı sendikalar, DEV-İŞ ve bağlı sendikaları, TÜRK-SEN ve bağlı sendikaları, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, BES, KOOP-SEN, VERGİ-SEN GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, BASIN-SEN, DAÜ-SEN VE DAÜ BİR-SEN de bakanlık önünde toplantının takipçisi olacaktır."