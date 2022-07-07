Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanacak
Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün toplanacağı açıklandı.
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün toplanıyor.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanıyor.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün saat 18.00’de Bakanlık Toplantı Salonu’nunda toplanacak.
En son Ocak 2022’de belirlenen asgari ücret Saatlik: 40.38 TL, Günlük: 323.07 TL, Haftalık: 1615.38 TL, Aylık brüt 7.000.00 TL olarak uygulanıyor.
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