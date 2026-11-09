“Toplumun farklı kesimleri ile dayanışma içinde yöneteceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Karslılar Derneği’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, bazı milletvekilleri ve adaylar da katıldı. Ziyaret kapsamında derneğin faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi alan CTP heyeti, dernek temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesindeki rolü ve toplumun farklı kesimleri arasındaki birlik ve beraberliğin önemi üzerinde duruldu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloğu güçlendirmeye önem verdiklerini belirerek toplumun ihtiyaç ve beklentilerini doğrudan dinlemeye, ortak sorunlara yönelik çözüm önerilerini istişare etmeye devam edeceklerini kaydetti.