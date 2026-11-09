Hava soğuyor, yağış beklenmiyor
Meteoroloji Dairesi’nin yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda, sıcaklık 4 dereceye kadar düşeceği belirtilirken yağış beklenmediği de bildirildi.
Meteoroloji, havanın soğuyacağını, hafta boyunca yağış beklenmediğini açıkladı. Tahminlere göre, günün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı ile en düşük hava sıcaklığı arasındaki fark 10 derecenin üstüne çıkacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınçla serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. Hava hafta boyunca bulutlu olacak.
Sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece, dağlık kesimlerde ise 12-15 derece dolaylarında seyredecek. En düşük hava sıcaklığı ise iç kesimlerde periyodun ilk günü 4-7 derece, diğer günlerde 8-11 derece; sahillerde 12-15 derece ve dağlık kesimlerde ise 6-9 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.