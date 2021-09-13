Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için Ağustos başından beri toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 15 Eylül Çarşamba saat 10.30’da yeniden toplanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda Erman Yaylalı başkanlığında toplanacak.

Asgari ücret KİLİTLENDİ

Hükümette 'asgari' kilit!

‘İşçi- işveren %12,9 koşullu artış, Hükümet % 11 diyor’