Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için Ağustos başından beri toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 15 Eylül Çarşamba saat 10.30’da yeniden toplanıyor.
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Yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için Ağustos başından beri toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 15 Eylül Çarşamba saat 10.30’da yeniden toplanıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda Erman Yaylalı başkanlığında toplanacak.
‘İşçi- işveren %12,9 koşullu artış, Hükümet % 11 diyor’
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Etiketler : ASGARİ ÜCRET