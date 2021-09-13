  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Lefkoşa'da kaza: Hızını alamadı!
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Yılın ikinci asgari  ücretini belirlemek için Ağustos başından beri toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 15 Eylül Çarşamba saat 10.30’da yeniden toplanıyor.

A+A-

Yılın ikinci asgari  ücretini belirlemek için Ağustos başından beri toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 15 Eylül Çarşamba saat 10.30’da yeniden toplanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı  salonunda Erman Yaylalı başkanlığında  toplanacak.

Asgari ücret KİLİTLENDİAsgari ücret KİLİTLENDİ

Hükümette 'asgari' kilit!Hükümette 'asgari' kilit!

‘İşçi- işveren %12,9 koşullu artış, Hükümet % 11 diyor’‘İşçi- işveren %12,9 koşullu artış, Hükümet % 11 diyor’

 

Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Etiketler :