‘İşçi- işveren %12, 95 koşullu artış, Hükümet % 11 diyor’

2021 yılının ikinci asgari ücreti bugünkü toplantıda yine belirlenemedi… Toplantı sonrası açıklama yapan işçi ve işveren temsilcileri, işçi ve işverenin % 12,95 artışta koşullu uzlaşıldığını, hükümet kanadının ise %11 artıştan yana öngörüde bulunduğu ifade etti.

2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek için bugün üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’ndan yine uzlaşı çıkmadı. Toplantı sonrası işçi ve işveren tarafları yapığı açıklamada asgari ücrette % 12,95 artışta koşullu uzlaşıldığını, hükümet kanadının %11 artıştan yana öngörüde bulunduğu ifade etti.

İşçi ve işveren tarafı, toplantıda sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesi yönünde koşul sunduklarını da kaydetti.

Komisyonun salı günü 11’de yeniden toplanıp, Bakanlar Kurulu’ndan çıkak olan kararın değerlendirileceği de ifade edildi.

Serdaroğlu: “Hükümet %11 oranında artışı oyladı, “Biz %12,95 artış öngördük”

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu, bugün gelinen aşamayı şöyle değerlendirdi:

“Devletin gayesi, işçi ve işverenin sıkıntıları değildir. Hükümet %11 oranında artışı oyladı. Bu ücretle işçinin geçinip geçinemeyeceğine bakmaksızın, bir an önce asgari ücret belirlensin istediler. Oyumuz ret oldu. Öneri sunduk ve Bakanlar Kurulu’na iletmelerini istedik. Biz %12,95 artış öngördük. İşverenler bunu şartlı olarak kabul etti, hükümet ise ret dedi. Hükümet edenler buna onay vermedi. Yapılması gereken şeyleri yapmıyorlar, bizi zorda bırakıyorlar. İşçi ve işveren sıkıntıda, pandemi devam ediyor, çözümü bulacak olan, bulması gereken hükümettir. %11’lik artışla bir işçi evine ekmek götürebilecek mi anketi yapsınlar. Akıl yoluyla çözüm bulsunlar. Bugün oybirliği çıkabilirdi ama devlet işçiye günü kurtarmak adına ücret öneriyor. Bakanlar Kurulu’na göndermek üzere karar alınmıştır. Biz işçi tarafı olarak % 12,95 artış ile 4 bin 970 brüt olan asgari ücreti Bakanlar Kuruluna koşullu olarak gönderdik.” dedi.

Arhun: “Ümitliyiz”

Toplantının iyi bir atmosferde geçtiğini kaydeden Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun, toplantıda somut rakamların ortaya konduğunu kaydetti. Mevcut durumda bile işverenlerin yatırımlarını yapmakta zorlandığını, devlet desteğinin de bu nedenle devam etmesi gerektiğini kaydeden Arhun, “Kötüye giden iş insanlarının üzerine daha fazla yük bindirilirse bu yük kaldırılamaz” dedi.

Arhun, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Çok iyi bir toplantı oldu, çalışan kanadıyla bir yere vardık. Ortak bir yaklaşımla bir noktaya vardık, devlet katkısının da yatmasının, devam etmesi gerektiği koşulunu ortaya koyduk. Bize göre en doğrusu budur. Bu durumun Bakanlar Kurulu’ndan geçeceğine ümitliyiz. Çünkü bu alınan kararın uygulamaya girmesi ülkeyi kurtaracaktır, en iyi olan budur. Her kesimi rahatlatan karar budur.” dedi.

569,80 TL artış öngörülüyor

Brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olan asgari ücret en son 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Gelinen aşamada yapılan açıklamalar baz alınarak, bahsi geçen % 12,95’lik artışla asgari ücretin brüt olarak 4 bin 970 TL olması öngörülüyor.

Bakanlık: Hayat Pahalılığı oranında öneri sunacağız

Toplantı öncesinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yalyalı, masada yer alan 3 kesimin de ekonomik açıdan ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu belirterek, hayat pahalılığı oranında bir öneri sunacaklarını dile getirdi.

Yalyalı, “Asli görevimiz, asgari ücreti belirleyip, Bakanlar Kurulu’na öneri sunmaktır” diye konuştu.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun ise sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesi yönünde talepleri olduğunu, bu konuyla ilgili gelişme olup, olmadığını sordu.

Arhun, ne bakanlık ne de Bakanlar Kurulu’nda bu konuyla ilgili gelişme olmamasını eleştirdi, yaşananların üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Komisyonda bir sonuca varılmayacağına ilişkin gözlem yaptığını dile getiren Arhun, “İşveren zor durumdadır. İşverenin ödemeyeceği noktada zorlanması çalışana verecekleri en büyük zarar” dedi.

Öte yandan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu ise “İşveren ve işçi tarafı ilk kez birbirini anladı. Görev hükümette, zoru başaracak. Bu masa hükümete bir mesaj verecektir” dedi.

Masada ‘oy birliğiyle’ uzlaşı sağlanabileceğini de dile getiren Serdaroğlu, “Bunu değerlendirmek istiyoruz. Hükümet de bunu değerlendirsin” şeklinde konuştu.

Arhun: “ İşveren zor durumda”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun, son toplantıda sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesi yönünde talepleri olduğunu, bu konuyla ilgili gelişme olup, olmadığını sordu.

Bunun üzere Komisyon Başkanı Yalyalı, söz konusu desteğin devam etmesi için aylık 30 milyon TL desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi, bu aşamada herhangi bir somut sonuç olmadığını aktardı.

Yeniden söz alan Arhun, ne bakanlık ne de Bakanlar Kurulu’nda bu konuyla ilgili gelişme olmamasını eleştirdi, yaşananların üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Arhun, “Bu konuya önem verilmemiştir. Sosyal sigortalar sadece çalışanın geleceği için değil, işverenlerin geleceği için de önemli bir kurumdur” şeklinde konuştu.

Komisyonda bir sonuca varılmayacağına ilişkin gözlem yaptığını dile getiren Arhun, “İşveren zor durumdadır. İşverenin ödemeyeceği noktada zorlanması çalışana verecekleri en büyük zarar” dedi.

Arhun, sigorta destek priminin 3-4 ay daha sürdürülebilir olması için 100-120 milyon TL kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, bu miktarın da büyük bir rakam olmadığını, yaptıkları çalışmayı Komisyon’a sunacaklarını ifade etti.

Serdaroğlu: “Masada oy birliğiyle uzlaşı sağlanabilir, hükümet bunu değerlendirsin”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu, “Hükümetin nasıl kendilerini kurtarırsa o şekilde karşımıza çıkıp konuşuyorlar” dedi.

Serdaroğlu, oluşturulan masanın görevinin işçinin asgari ücreti belirlemek olduğunu vurguladı.

Sendikacılık anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Serdaroğlu, hükümeti de sosyal devlet anlayışıyla hareket etmeye çağırdı.

Serdaroğlu, “Memlekette kriz var. Yasada asgari ücretin krizler dikkate alınarak belirlenir deniliyor” şeklinde konuşarak, asgari ücretle çalışan kişilerin geçinemediğini kaydetti.

Masada ‘oy birliğiyle’ uzlaşı sağlanabileceğini dile getiren Serdaroğlu, “Bunu değerlendirmek istiyoruz. Hükümet de bunu değerlendirsin. İşveren ve işçi tarafı ilk kez birbirini anladı. Görev hükümette, zoru başaracak. Bu masa hükümete bir mesaj verecektir” dedi.

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