Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Cuma günü toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlıkta yer alacak toplantı saat 10.00’da başlayacak.

Brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olan asgari ücret en son 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti.

İşçi, %8.83’ün üzerinde artış, İşveren, ‘devlet desteği’ istedi