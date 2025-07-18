Asgari ücret pazartesi belirlenecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için bugün yeniden toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen saat 12.00'de başladı.

Yılın ikinci asgari ücretinin belirlenmesi çalışılan toplantıda, tüm taraflar görüşlerini paylaştı.

Açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yeni ücretin Pazartesi belirleneceğini belirtti.

Gardiyanoğlu'nun ardından görüşlerini paylaşan işveren temsilcisi Cengiz Alp, "Bizim yapmaya çalıştığımız en iyi ortalamayı almaktır" diyerek sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi. Alp, konuşmasında Kıbrıs'ın kuzeyinde eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarının da iyi noktada olmadığının altını çizdi.

Son olarak söz alan işçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu ise, gerçek hayat pahalılığının ücrete yansıtılması gerektiğinin altını çizerek, hükümetin bu konuda çalışmalar yapması gerektiğine değindi.

Tüm taraflar, yeni asgari ücretin belirlenmesinin 'oy birliği' kararıyla olmasını da temenni etti.

TARAFLAR NE DEDİ?

Gardiyanoğlu: "Yeni ücret Pazartesi belirlenecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, her iki taraftan bugün rakamları alacaklarını, bu toplantının ardından Maliye ile Ekonomi ve Enerji bakanlarıyla bir araya geleceğini aktararak, yeni asgari ücretin Pazartesi belirleneceğini söyledi.

Toplantının açılışında konuşan Gardiyanoğlu şunları söyledi: "Tüm taraflara veriler sunuldu, bugün tüm tarafların görüş ve önerileri de alınacak. Bu toplantının ardından hem Maliye, hem de Ekonomi ve Enerji bakanıyla toplantı gerçekleştireceğiz. Konuyu çok yönlü ele almak zorundayız. Asgari ücret tek tarafın kararıyla belirlenmez. Gönül arzu eder ki oy birliğiyle belirleyelim. Bunu bir kez gerçekleştirmiştik. Tüm bunların ışığında Pazartesi günü de yeni ücreti belirlemiş olacağız."

Alp: "Bizim yapmaya çalıştığımız en iyi ortalamayı almaktır"

İşveren temsilcisi Cengiz Alp, asgari ücretin toplumun yüzde 90-95'ini ilgilendirdiğini söyleyerek, bu sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtti. "Bizim yapmaya çalıştığımız en iyi ortalamayı almaktır" diyen Alp, bu formülün dünyanın her yerinde uygulandığını dile getirdi.

Cengiz Alp, değerlendirmesinin devamında eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarındaki eksikliklere değindi, "Biz, eğitimde, sağlıkta, toplu taşıma alanında ve buna benzer noktalarda imkanları daha çok artırırsak, asgari ücretli daha rahat eder" dedi.

Serdaroğlu: “Piyasayı ucuzlatacak olan hükümettir”

Masada işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, Kıbrıs’ın kuzeyinde üretimin olmadığına işaret ederek, “Üretmediğimiz sürece enflasyonu nasıl dengeleyeceğiz?” diye sordu. Bakan Gardiyanoğlu’nun sürekli olarak “Piyasayı ucuzlayacağız” söylemini kullandığını hatırlatan Serdaroğlu, “Piyasayı ucuzlatacak olan ben miyim? Piyasayı ucuzlatacak olan hükümettir. Piyasa ucuzlatmak daha masa toplanmadan yapılan akaryakıt zammıyla olmaz” şeklinde konuştu.

“Asgari ücret ne yazık ki ülkemizde bir başlangıç ücreti değildir” değerlendirmesini de yapan Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yoksulluk sınırının 82 bin 104 TL olduğunu açıkladı, “Bunu artıran ev kirasıdır, elektriktir, su, giyim, akaryakıt ve ilaç giderleridir” dedi.

“Bir önceki toplantıda yaşananları emekçilerimiz tekrardan yaşamak istemiyor” diyerek açıklamalarına devam eden Serdaroğlu, “Zorluk yaşayan işletmeler, orta ve küçük ölçekli işletmelerdir. Büyük işletmeler değil... Küçük ve orta işletmelere prim desteği verilmeli, vergi indirimine yapılmalı. Bu, hükümetin yapabileceği bir çalışmadır” şeklinde görüş bildirdi.