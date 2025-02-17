Asgari ücret davası 24 Şubat’a ertelendi.

TAK muhabirinin Avukat Şefik Aşçıoğulları’ndan aldığı bilgiye göre, dava gelecek hafta pazartesi görüşülecek.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), yasalara aykırı bir şekilde hayat pahalılığının altında belirlendiği gerekçesiyle yüzde 7.5’lik asgari ücret artışını yargıya taşımıştı. Geçen hafta ilk duruşma yapılmıştı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuyla ilgili, “Hükümet edenler, asgari ücretle geçinenlerin yasal hakkını kısıtlamıştır. Hayat pahalılığı ödeneği açıkça yasada belirtiliyor ve bunun ödenmemesi hukuksuzluktur. Yasadışı bu karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.