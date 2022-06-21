Mağusa’da Maraş bölgesinde onu tanıyan çocuklar karnesini alıp hediye için markete koşuyor… 15 yıldır Doğru Öz Marketin sürdürdüğü karne hediyesi, vatandaşın alım gücünün düştüğü şu dönemde daha fazla anlam kazanmış durumda…

“Artık aileler çocuklarını markete getirmiyor, ya da arabadan indirmiyor, korkuyor” diyen Market Direktörü İbrahim Kaptan, 22 yıllık esnaflığında ilk kez böylesi kötü günler gördüğünü anlatıyor…

Ekonomik krizden en çok da günübirlik çalışan işçiler ve gelir seviyesi düşük, sosyal yardım ile geçinmeye çalışan yaşlı kesimin etkilendiğini anlatan Kaptan: “180 TL’lik alışveriş yapanlar elinde 80 TL ile geliyor, kasada ‘bir daha hesaplayın, bir yanlışlık olmalı’ diyor. Ardından ‘o kalsın bu kalsın’ derken 6 parça aldığı ürünlerin sadece 3 parçasını alıp çıkabiliyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Kaptan, şunları ifade ediyor:

“15 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz, yarı dönem tatilinde ve yıl sonu karne gününde 2 kez yapıyoruz.

Çocukların mutluluğu bizim için önemli.

Vatandaşın alım gücü düştü, bundan en çok geliri düşük kişiler ve günü birlik işçiler etkilendi. Ve tabi ki çocuklar…

Çocuklar geliyor, babasından sakız istiyor, babası alamıyor, çocukların gönlünü etmek için çaba sarf ediyoruz.

Artık aileler çocuklarını markete getirmiyor, ya da arabadan indirmiyor. 1 parça bir şey alıp arabaya götürüyor.

Çok devalüasyon gördüm ama bunun gibisini görmedim.

Maraş’ta 22 yıldır esnafım, ilk kez böyle bir durum gördüm. Fiyata söylerken biz de tedirginiz, çekinerek söylüyoruz”