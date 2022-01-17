Arkın Casino’da  ‘kira uyuşmazlığı’ sıkıntısı: Casino kapatıldı

YENİDÜZEN- Özel

Arkın Palm Beach Casino, imtiyaz sahibi ile otel işletmecisi arasındaki yargı uyuşmazlık sonucu mahkemeden çıkan ara emri kararı ile kapatıldı.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin kirasındaki otel ve casino, ilgili imtiyaz sahibi tarafından uzun yıllardır Arkın Group’un işletmesine verilmiş, sonrasında, tek yanlı olarak sözleşmenin feshedilmesi ile yargı yoluna gidilmişti.



Palm Beach Casino, mahkeme emri ile polis tarafından önceki akşam kapatılırken, yargı süreci devam ediyor, çalışanların akıbeti ise bilinmiyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanlığı Müsteşarlarından Özdemir Kalkanlı, “Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi bünyesindeki alan devletten onaylı imtiyaz sahibi tarafından Arkın Casino’ya onaylı şekilde kiralandı. Kira uyuşmazlığı nedeniyle casinoda sıkıntı yaşandı” iddiasını ortaya koydu.

Kalkanlı, “Aralarında kira davası var, mahkemeye gittiler, işletmeci ve imtiyaz sahibi arasında kira uyuşmazlığı nedeni ile yaşanan sıkıntıdır, umarım çözülür” diye konuştu.

“Devlet olarak ilgimiz yok” diyen Kalkanlı, birçok kişinin işsiz kaldığını basından öğrendiklerini dile getirerek, talep olması durumunda Maliye Bakanlığı’nın devreye girip uzlaştırıcı rol oynayacağını kaydetti.

Casinodaki 250 çalışanın casinonun kapatılmasının ardından işsizlikle karşı karşıya kaldığı, mağdur olduğu belirtilirken, Kalkanlı söz konusu durumla ilgili kaç çalışanın mağdur olduğuyla ilgili bilgisi olmadığını kaydetti. Kalkanlı, “İnşallah devreye gireriz, uzlaştırıcı rol oynar, çalışanların mağdur olmaması için devreye girmeye hazırız. Bu aynı zamanda insanlık görevidir.” ifadelerini kullandı.

Arkın Group: Palm Beach Casino'nun herhangi bir kamu kuruluşuna borcu yoktur

Arkın Group’tan yapılan yazılı açıklamada Palm Beach Casino'nun herhangi bir kamu kuruluşuna borcu olmadığına vurgu yapıldı ve kapatma kararının Casino'nun şirketten önceki kiracısının bir hukuksal ihtilafı dolayısıyla ortaya çıktığı belirtildi.

Arkın Group kapatılma kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Arkın Group yönetimi olarak Palm Beach Casino ile ilgili bazı basın organları ve sosyal medyada çıkan haberlerle ilgili kamuoyunu bildiririz.

Yüksek İdare Mahkemesi’nin ara kararının şirketimize 13.01. 2022 -16.15’te tebliğ edilmesi sonucu Palm Beach Casino’un faaliyetleri 18.15’te geçici olarak tarafımızca durdurulmuştur.

İlgili ara kararda şirketimiz taraf değildir. Söz konusu karar devlet kurumları ile Palm Beach Casino'nun şirketimizden önceki kiracısının bir hukuksal ihtilafı dolayısıyla ortaya çıkmıştır.

Palm Beach Casino'nun herhangi bir kamu kuruluşuna borcu yoktur. Şirketimizin hukuka güveni sonsuzdur ve Casino'nun yeniden faaliyete geçmesi için hukuksal süreçlere başvurmuş bulunmaktayız

Arkın Group