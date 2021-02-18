Arıklı: “Piyangolar’daki karar hukuka ve ahlaka aykırı”

Ekonomi Bakanlığı’nın Piyangolar Birimi sorumlusunun görevden alınması ve istihdam talebi bugün yeniden görüşülecek.

Geçtiğimiz gün “Toplu Sözleşme’nin istihdamı engelleyen maddesinin iptali” talebini görüşüp reddeden Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, aynı gündem maddesiyle bir kez daha bir araya gelecek.

Hükümet içinde krize neden olan durum 7 üyenin bulunduğu Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu tarafından oylanacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Piyangolar Birimi’nde ‘kazı kazanla’ ilgili bir takım suiistimaller olduğunu açıkladı, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun devrede olduğunu belirtti.

“Bir iddia varsa iddiaların sahipleri görevden alınmalı. Ama olmuyor” diye konuşan Arıklı, “Spor Dairesi’ndeki tüm atama ve görevden almaların oybirliğiyle alınacağına yönelik kararın” ahlaka ve hukuka aykırı olduğunu savundu.

Arıklı, ilgili maddenin hayata geçtiğini henüz hükümet kurulmadan bilgi aldığını ve bu konuyu hem Başbakan Ersan Saner’i hem de Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nu arayarak, aktardığını kaydetti.

“Bu bir komplodur. Bunu kabullenmek mümkün değil” Arıklı, “Spor Dairesi’nin aldığı kararın derhal gözden geçirilmesini istedim. Başbakan, ‘Merak etme, kendi aramızda çözeceğiz’ dedi. 4 yönetim kurulu üyesi var. Bunların 2’si bizde, 1’i UBP,1’i de DP’de… Bugüne kadar geldi” dedi.

Arıklı, bu konuda teknik bir sıkıntı olduğunu ve birkaç gün içerisinde bunu çözmek istediklerini sözlerine ekledi.