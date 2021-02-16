Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu yeniden karıştı

Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın “Toplu Sözleşme’nin istihdamı engelleyen maddesinin iptali” talebi yeniden Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu gündemine geldi, yine reddedildi.

Başkan Mete Topçu’nun bugünkü toplantıda Toplu Sözleşme’de değişiklik, Birim Sorumlusu’nun görevden alınması ve istihdam talebini gündeme getirdiği öğrenildi.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun 7 üyesinden 5’inin bu talepleri reddettiği bilgisi verildi.

Özellikle UBP ve DP temsilcilerine yönelik baskı iddiaları da gündeme gelirken, Piyangolar Birimi’ndeki bu gelişme hükümet içinde krize neden oldu.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ise yönetim kurulu üyelerinin aynı gündem maddesiyle yarın yeniden toplantıya çağrılacağını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Topçu, bugün oylama değil, sözlü nabız yoklaması yapıldığını ifade ederek, “Bugün anlaşamadık, toplantıyı iptal ettik. Karar olarak geçmedi, görüş aldık” dedi.

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, geçtiğimiz salı sabahı yer alan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu toplantısına birkaç dakikalığına bizzat katılmış, “yeni birim sorumlusu atamak” için toplu sözleşmeden bir maddenin iptalini istemişti.

Arıklı’nın bazı Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyelerini “tehdit ettiği” de farklı üyeler tarafından YENİDÜZEN’e teyit edilmişti.

Şu anda 5 farklı ismin "birim sorumlusu" olarak görev yaptığı kurumda, bu yöndeki atamaları engellemek için son Toplu Sözleşme'ye “oybirliği koşulu” eklenmişti.

YDP, kendi bakanlığına bağlı Piyangolar Birimi’nde istidam için bu maddenin kaldırılmasını istiyor. Spor Dairesi'nde "birim sorumlusu" olabilmek için aynı zamanda kurumda istihdam edilmek gerekiyor. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığını YDP’nin atadığı Mete Topçu yapıyor.

Kurulda aynı zamanda YDP’den atanan Emre Dalgıç, UBP’den atanan Tayfun Kurtarcıoğluları, DP’den atanan Remzi Cengiz, Spor Şurası’nca seçilen Cemal Konnolu, Turgut Karamanoğlu ve Umar Göker yer alıyor. Piyangolar Birimi’nin yönetimiyle ilgili kararlar Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nda alınıyor.

Topçu: Yarın aynı gündem maddesiyle toplanacağız

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, yönetim kurulu üyelerinin aynı gündem maddesiyle yarın yeniden toplantıya çağrılacağını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Topçu, bugün oylama değil, sözlü nabız yoklaması yapıldığını ifade ederek, “Bugün anlaşamadık, toplantıyı iptal ettik. Karar olarak geçmedi, görüş aldık” dedi.

Konuyu Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya ilettiğini kaydeden Topçu, “Bakana ilettik, o da toplantıyı iptal edin, ettik. Yarına tekrardan oylamak üzere toplantı yapılacak” şeklinde konuştu.

Topçu, yarın yapılacak toplantıda yeniden ret kararı çıkarsa ne yapılacağı sorusu üzerine ise “

“Reddedilirse ne olacak bilmiyorum ita amiri karar verecek. O da bakandır” dedi.