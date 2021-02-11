Piyangolarda “müdür” operasyonu

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, salı sabahı saat 10.00’da yer alan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu toplantısına birkaç dakikalığına girdi, “yeni birim sorumlusu atamak” için toplu sözleşmeden bir maddenin iptalini istedi, “ya hükümeti bozarım, ya da UBP ve DP temsilcisini görevden alırım” dedi.



Piyangolar Birimi’ne müdür konumunda yeni bir “birim sorumlusu” atanması talebi “koalisyon krizi"ne dönüştü.



Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın en son toplantısında Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyelerini “tehdit ettiği” farklı üyelerden doğrulandı.

Şu anda 5 farklı ismin "birim sorumlusu" olarak görev yaptığı kurumda, bu yöndeki atamaları engellemek için son Toplu Sözleşme'ye “oybirliği koşulu” eklenmişti.



YDP, kendi bakanlığına bağlı Piyangolar Birimi’nde istidam için bu maddenin kaldırılmasını istiyor.



Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın salı sabahı saat 10.00’da yer alan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu toplantısına birkaç dakikalığına girdiği ve “yeni birim sorumlusu atamak” için toplu sözleşmeden bir maddenin iptalini istediği öğrenildi. Arıklı’nın “Bu talep olmazsa olmazımdır ya hükümeti bozarım, ya da UBP ve DP temsilcisini görevden alırım” dediği de YENİDÜZEN tarafından farklı yönetim kurulu üyelerinden teyit edildi.



Osman Yıldızev’in “Birim Sorumlusu” olduğu Piyangolar Dairesi’nde aynı zamanda geçmişte de bu görevi yapan Tigin Kişmir, Biray Deliceırmak, Yudom Mişon ve Mustafa Piro ‘müşavir’ gibi konumlanıyor.



Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu'nun son toplantısında Toplu Sözleşme'de yer alan "sözleşmeli personel alımı ancak oybirliği ile yapılır" maddesinin iptali gündeme getirildi. Bu talep yönünde “oy birliği” sağlanmayınca, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın da kısa süreliğine toplantıya girdiği öğrenildi.

Spor Dairesi'nde "birim sorumlusu" olabilmek için aynı zamanda kurumda istihdam edilmek gerekiyor.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığını YDP’nin atadığı Mete Topçu yapıyor. Kurulda aynı zamanda YDP’den atanan Emre Dalgıç, UBP’den atanan Tayfun Kurtarcıoğluları, DP’den atanan Remzi Cengiz, Spor Şurası’nca seçilen Cemal Konnolu, Turgut Karamanoğlu ve Umar Göker yer alıyor. Piyangolar Birimi’nin yönetimiyle ilgili kararlar Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nda alınıyor.