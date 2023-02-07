Arıklı: "Kayıp yakınları için İstanbul’a ücretsiz 2 uçak seferi düzenlenecek"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Hava Yolları (THY)’nın kayıp yakınlarını Türkiye’ye ulaştırmak için İstanbul’a ücretsiz 2 uçak seferi düzenlediğini açıkladı.

Arıklı, Buna göre saat 15.00’te Ercan’dan İstanbul’a gidecek olan yolcuların acil bir şekilde Ercan Havaalanına gelmeleri ve burada Bakanlık personeline ulaşmalarını istedi.

Ayrıca Arıklı, söz konusu kişilerin 05428808644 -05338638288 telefon numaralarını arayabileceklerini belirtti.